Colômbia vai às urnas neste domingo para eleger próximo presidente

Os favoritos à vaga, segundo as pesquisas, são três:

, filósofo de esquerda, defensor dos direitos humanos e aliado do atual presidente Gustavo Petro;

, senadora da direita mais tradicional da Colômbia, aliada do ex-presidente Álvaro Uribe; e

, advogado milionário que nunca se candidatou e admirador de Javier Milei e Donald Trump.

A depender do resultado, a Colômbia pode se alinhar mais estreitamente à política dos Estados Unidos (EUA) ou dar continuidade ao governo do Pacto Histórico, bloco partidário do atual presidente Gustavo Petro, o primeiro chefe de Estado de esquerda da história do país caribenho, que não pode se candidatar porque na Colômbia não há reeleição.

O Petro tentou muito se vincular politicamente ao Lula no contexto regional, em pautas ambientais e sociais. A eleição do seu sucessor representa a manutenção dessa proximidade. Já a eleição de Paloma ou Abelardo representaria retomada do processo de vínculo mais estreito com os EUA, disse.

Até a eleição de Petro, em 2022, a Colômbia era considerada uma das principais aliadas de Washington na América do Sul.

Esquerda colombiana

. Cepeda é filho do senador colombiano de esquerda Manuel Cepeda Vargas, assassinado em 1994 por agentes estatais em cumplicidade com paramilitares, segundo biografia do candidato.