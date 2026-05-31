Brasil no Mundo discute impacto de decisão dos EUA sobre facções

Além disso, o Brasil no Mundo desta semana analisa como a desconfiança na condução dos Estados Unidos vem estimulando uma reorganização de acordos econômicos entre os diferentes atores globais. A produção da

também discute a situação da Ucrânia, com a recente intensificação dos ataques russos a Kiev.

A convidada do programa semanal é especialista com doutorado sobre a civilização árabe-islâmica clássica que resultou no livro O Mundo Falava Árabe. No currículo, Beatriz Bissio acumula também o período que trabalhou como correspondente internacional de vários veículos de comunicação latino-americanos e foi criadora da revista Cadernos do Terceiro Mundo.

Sobre a produção

O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana. Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a iluminar os reflexos do cenário global no Brasil.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova York, entre outras funções.

O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros.

Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já recebeu personalidades como a então ministra do Meio Ambiente e Mudança do Cima Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2025 (COP30); o geógrafo Elias Jabbour e a economista Juliana Furno.

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Brasil no Mundo Segunda (1º), às 2h, na

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