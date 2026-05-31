Sem artistas, Trump cogita comício em evento da independência dos EUA

O evento será realizado na próxima quarta-feira (3), em Washington, mas

Até o momento, a cantora Martina McBride, o rapper Young MC, os cantores Bret Michaels e Morris Day e a banda The Commodores cancelaram participação no evento.

Em publicação nas redes sociais nesse sábado (30),

"Solicitei aos meus assessores que avaliem a realização do comício 'A América Está de Volta'. Somente patriotas estão convidados. Será uma linda celebração da América", afirmou.