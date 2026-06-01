México acusa setores dos EUA de ingerência em assuntos internos

Ela sugeriu que o objetivo seria influenciar as eleições de 2027, que renova a Câmara mexicana e os governos estaduais.

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Mas essa luta não pode servir de desculpa para enfraquecer princípios fundamentais do direito internacional, como a não intervenção e o respeito pela autodeterminação dos povos, disse a presidente, no domingo (31).

Ainda em janeiro deste ano, o presidente dos EUA, Donald Trump, cogitou atacar o México por terra com a justificativa de combater os cartéis de drogas.





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Claudia isenta Trump

Nós sempre conversamos. Ele me diz o que pensa, e eu digo o que penso, e sempre chegamos a um acordo. Então, vamos torcer para que isso seja um problema apenas de certos setores, respondeu a um jornalista.

CIA e cartéis

Nenhum agente estrangeiro pode desempenhar funções que sejam de responsabilidade exclusiva das autoridades mexicanas. Qualquer pessoa que venha ao nosso país deve fazê-lo com respeito à nossa soberania, apresentando suas credenciais de acordo com a lei e cumprindo nossos regulamentos, afirmou.

Sheinbaum acrescentou que, ainda mais grave que o episódio com a CIA, foi o pedido do Departamento de Justiça dos EUA para extraditar, sem apresentação de provas, dez mexicanos por suposta relação com o narcotráfico, incluindo um governador, um prefeito e um senador da República.

Um evento desta magnitude é inédito na história de nossa relação bilateral, criticou a chefe de Estado, questionando se existiria mesmo um interesse legítimo de Washington de ajudar o México.

Ou será que estamos testemunhando como setores da extrema direita americana estão usando nosso país para se posicionarem para as eleições de 2026? Ou será que pretendem influenciar as eleições de 2027 em nosso país?, questionou.

Cooperação e subordinação

A presidente do México destacou que o governo segue comprometido com o combate a corrupção e o narcotráfico e citou a queda de 49% nos homicídios dolosos em 20 meses de governo.