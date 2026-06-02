Exigido por Trump, Acordo de Abraão isola palestinos frente a Israel

Se Trump for bem-sucedido, a consequência mais óbvia será a catástrofe para qualquer futuro Estado palestino e dará carta branca a Israel para continuar sua brutalidade, ocupação militar, regime de apartheid, bem como a limpeza étnica dos palestinos e o roubo de suas terras, completou.

Ao defender que os demais países de maioria árabe ou mulçumana assinassem os acordos de Abraão,

Os acordos de Abraão provaram ser, para os países envolvidos [Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão e Cazaquistão], um boom financeiro, econômico e social, mesmo durante este período de conflito e guerra, disse Trump.

Fortalecer Israel

Para a professora da PUC Minas, a nova pressão de Trump para assinatura dos acordos buscar manter a hegemonia de Israel no Oriente Médio.

E, por meio de Israel, a presença e influência dos EUA na região, onde as relações de poder foram drasticamente alteradas por mais um fracasso desastroso dos EUA, que deixou o Irã em uma posição muito mais forte do que antes, acrescentou Rashmi Singh.

Por outro lado, a especialista em Oriente Médio ressalta que

Essa aliança, embora não se identifique como anti-Israel, certamente não beneficiará as ambições de Israel na região, mas proporcionará uma proteção, ainda que não um alívio completo, para os palestinos, disse.