Papa nomeia primeira mulher para liderar comunicações do Vaticano

O papa Leão XIV nomeou, nessa terça-feira (2), uma executiva do conglomerado de mídia católica Eternal Word Television Network (EWTN), dos Estados Unidos (EUA), como a nova chefe do Departamento de Comunicações do Vaticano. É primeira nomeação de uma mulher para o cargo sênior da Igreja.

A EWTN foi lançada por uma freira chamada Madre Angélica em 1981, mas se tornou um conglomerado de mídia global com quase uma dúzia de estações de TV, uma divisão de publicação de livros, um jornal e uma afiliada de rádio.

A emissora criticava ocasionalmente o falecido papa Francisco, que se queixava de a rede "falar mal" dele.