Papa nomeia primeira mulher para liderar comunicações do Vaticano

A EWTN foi lançada por uma freira chamada Madre Angélica em 1981, mas se tornou um conglomerado de mídia global com quase uma dúzia de estações de TV, uma divisão de publicação de livros, um jornal e uma afiliada de rádio.A emissora geralmente atrai os católicos conservadores dos EUA. O presidente Donald Trump apareceu na rede várias vezes e um de seus principais apresentadores é colaborador da Fox News.
A emissora criticava ocasionalmente o falecido papa Francisco, que se queixava de a rede "falar mal" dele.
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