Peru define presidente entre direita Fujimori e esquerda Sanchéz

a direitista Keiko Fujimori e o esquerdista Roberto Sánchez Palomino.
Após um primeiro turno tumultuado, em que a apuração se arrastou por mais de um mês, a filha do ex-ditador Alberto Fujimori (1990-2000), Keiko Fujimori, terminou com 17,1% dos votos contra 12,0% de Sánchez, em uma votação que contou com 35 candidatos.O país sul-americano enfrenta uma longa crise política e econômica que levou a destituições sucessivas de presidentes pelo parlamento
. O próximo chefe de Estado no Peru será o nono presidente em 10 anos.