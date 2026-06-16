Terremoto de magnitude 6,3 deixa 1 morto e 4 feridos na China

Um terremoto de magnitude 6,3 na escala Richter atingiu a província de Qinghai, no noroeste da China, nesta terça-feira (16), matando pelo menos uma pessoa e ferindo mais quatro, informou a mídia estatal, citando autoridades de emergência.

A mídia estatal informou ainda que todos os trabalhadores das minas de carvão próximas ao epicentro foram retirados e que as autoridades ainda estão avaliando o número de vítimas e os danos materiais.

A administração sísmica da China ativou a resposta de emergência para o tremor, que foi seguido por vários tremores secundários, incluindo um com magnitude de 4,9.