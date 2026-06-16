Terremoto de magnitude 6,3 deixa 1 morto e 4 feridos na China

A mídia estatal informou ainda que todos os trabalhadores das minas de carvão próximas ao epicentro foram retirados e que as autoridades ainda estão avaliando o número de vítimas e os danos materiais.Anteriormente, a agência estatal Xinhua informou que equipes de resgate estavam se dirigindo ao local para procurar pessoas presas e avaliando os riscos de desastres secundários.
A administração sísmica da China ativou a resposta de emergência para o tremor, que foi seguido por vários tremores secundários, incluindo um com magnitude de 4,9.
*É proibida a reprodução deste conteúdo.