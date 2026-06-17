Lula e Zelensky debatem saída diplomática para guerra Ucrânia x Rússia

Em seu perfil na rede social X, Lula detalhou que a reunião, de cerca de 40 minutos,

No encontro, Lula defendeu ainda que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) possa atuar de forma mais efetiva para encerrar o conflito entre Ucrânia e Rússia, que já dura mais de quatro anos.

Acordamos manter contato nas próximas semanas, concluiu o presidente brasileiro na publicação.

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Também por meio de seu perfil no X, Zelensky avaliou o encontro com Lula como positivo.

O presidente [Lula] compartilhou suas ideias sobre possíveis abordagens diplomáticas. Eu o informei sobre as reais atitudes da sociedade russa em relação aos compromissos diplomáticos com os Estados Unidos e outros parceiros. Combinamos contatos futuros, escreveu Zelensky na postagem.