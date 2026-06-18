Colômbia escolhe futuro presidente entre esquerda e direita pró Trump

Os colombianos vão às urnas no próximo domingo (21) para escolher entre os candidatos Iván Cepeda, de esquerda e aliado do atual presidente Gustavo Petro, e Abelardo De La Espriella, de extrema-direita e apoiado pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

O colombiano Sebástian Granda Henao, professor de Fronteiras e Direitos Humanos na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), explicou à

que a vitória de Espriella representaria mais uma carta na manga de Trump para influenciar a política no continente.

Vai ser mais uma ficha no tabuleiro desse modo imperial de Trump governar, se colocando para o mundo cobrando obediência. Diria que alguns processos em curso devem parar, como alianças contra a desigualdade ou por transição energética e preservação ambiental, comentou.

Por outro lado, Sebástian pondera que a vitória de Cepeda representaria a manutenção de certa aliança na América Latina entre Colômbia, Brasil e México, que têm expressado posicionamentos comuns nas relações internacionais nos últimos anos.

Candidato governista, Cepeda daria continuidade ao projeto do Pacto Histórico, coalizão de legendas que formaram o primeiro governo de esquerda da história da Colômbia, liderado pelo presidente Gustavo Petro.

Por outro lado, o país de 53 milhões de habitantes, segundo mais populoso da América do Sul, mantém índices econômicos estáveis, com crescimento salarial, e com o governo tendo aprovado reformas, como a trabalhista e a da previdência, que ampliaram direitos para empregados e aposentados.

Cepeda vs Espriella

Volta àquela velha retórica de que o problema da América Latina são as drogas e a migração, na mesma velha estratégia armamentista de guerra às drogas, comentou o professor colombiano Sebástian.

Admirador de Javier Milei na Argentina, Espriella é um advogado multimilionário que se apresenta como outsider da política por nunca ter disputado um cargo. Antes de se candidatar, vivia na Itália, já tendo advogado para figuras controversas, como Jorge Visbal, ligado aos paramilitares na Colômbia, e também o empresário colombiano Alex Saab, que trabalhou para o governo de Nicolas Maduro, na Venezuela.

Ele segue um padrão latino-americano dessa nova direita, usando metáforas de homem forte, referindo-se a si mesmo como tigre, repetindo uma estratégia de marketing político que vimos, por exemplo, na Argentina de Milei, acrescentou o professor da UFGD, Sebástina Henao.

Resultado incerto

A terceira colocada no primeiro turno, Paloma Valencia, que somou 6,9% dos votos, declarou apoio a Espriella. Com isso, o candidato é apontado como favorito para levar o cargo no próximo domingo.

Com a Copa do Mundo, pode ser que a direita se desmobilize um pouco. Além disso, muitos eleitores da Paloma, ao querer uma direita, digamos, limpinha, podem não votar no Espriella. Acho que, de modo geral, a situação se reconfigura parecida com o cenário da vitória de Petro em 2022, completou.

Naquele ano, Petro teve, no primeiro turno, cerca de 8,5 milhões de votos, um milhão a menos que Cepeda no primeiro turno deste ano. Apesar dos demais candidatos de direita, se somados, ultrapassarem Petro no primeiro turno, o atual presidente foi vitorioso no 2º turno com 50,4% dos votos contra 47,3% de Rodolfo Hernández, da direita.