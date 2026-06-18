Petróleo cai ao nível mais baixo desde o início da guerra no Irã

Os preços do petróleo caíram mais de 1% nesta quinta-feira (18), atingindo o nível mais baixo desde o primeiro dia de negociações nesse mercado após o início da guerra com o Irã. A queda ocorre à medida que um acordo provisório entre os Estados Unidos (EUA) e o Irã para pôr fim ao conflito, reabrir o Estreito de Ormuz e aliviar as sanções contra Teerã melhorou as perspectivas de oferta global.

"A onda de vendas se prolongou à medida que os mercados de energia continuaram a precificar agressivamente um retorno mais rápido do que o esperado dos barris iranianos, após o recente memorando de entendimento entre os EUA e o Irã", afirmou o analista de mercado da IG, Tony Sycamore, em nota.

O acordo preliminar adia muitas das questões mais complexas, como o programa nuclear do Irã, e também exige que os EUA e seus parceiros elaborem um plano de US$ 300 bilhões para financiar a recuperação do Irã.

Analistas esperam uma recuperação gradual dos fluxos pelo Estreito de Ormuz, enquanto especialistas do setor alertam que os preços podem não cair drasticamente à medida que a demanda se recupera e os estoques são repostos.

O banco estima que a normalização das exportações aos níveis pré-guerra possa ser alcançada com um aumento de 13 milhões de barris por dia nos fluxos pelo Estreito de Ormuz, passando dos níveis atuais para cerca de 70% dos níveis pré-guerra.