Irã afirma que isentará taxas no Estreito de Ormuz durante negociações

O órgão iraniano responsável pelo Estreito de Ormuz anunciou nesta sexta-feira (19) que dispensará as taxas previstas para o uso do canal de navegação durante um período de negociação de 60 dias, nos termos do memorando de entendimento assinado com os Estados Unidos (EUA) nesta semana.

O Irã isentará as taxas relativas à segurança, proteção, serviços ambientais e seguros relacionados durante o período, exigindo, porém, que as embarcações coordenem rotas e horários de trânsito com antecedência devido às áreas afetadas por minas e para garantir a navegação segura.

Ataques ao Líbano

Referindo-se ao memorando de entendimento com os EUA, firmado nesta semana, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse que o fim da guerra no Líbano é parte integrante do acordo para encerrar as hostilidades em todas as frentes e acrescentou que o Irã tomará todas as medidas necessárias para proteger seus interesses, sua segurança e seus aliados.

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