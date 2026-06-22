Temperaturas devem ultrapassar 40°C em onda de calor europeia

Três pessoas morreram na França devido a problemas de saúde causados pelo calor extremo, e quase 2.700 escolas francesas devem fechar ou alterar seus horários, enquanto autoridades em toda a Europa emitem alertas de onda de calor para esta segunda-feira (22).

Estamos caminhando para, no mínimo, vários dias de tempo muito, muito quente. Não sabemos quando as temperaturas começarão a cair, disse a ministra da Saúde da França, Stéphanie Rist, ao canal de TV TF1.

Três idosos, com idades entre 80 e 95 anos, morreram no fim de semana na região de Bordeaux em consequência de problemas de saúde causados pela atual onda de calor na França, informou a autoridade local Sophie Brocas à France TV no final de domingo.

San Sebastián deveria ficar mais quente do que as cidades do sul, como Sevilha e Córdoba, que normalmente registram o calor mais intenso do verão no país.

Estamos observando temperaturas entre 5 e 10 graus acima do normal para esta época do ano e, em algumas áreas do norte, até mais de 10 graus acima da média, disse Rubén del Campo, porta-voz da Aemet.

Os trabalhadores também têm direito a até quatro dias de licença remunerada caso não consigam chegar ao local de trabalho devido às condições climáticas, segundo o ministério.

*(Reportagem adicional de Richard Lough, Lewis Macdonald, Hugo Lhomedet, Emma Pinedo e Zoran Mikletic)