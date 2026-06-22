Em carta deixada em vestiário, seleção iraniana pede paz entre nações

iranianos que torceram pelo time em solo estadunidense e fez um apelo pela paz entre as nações.
Escrita em inglês, a mensagem foi encontrada quando a delegação já havia deixado o local, após o empate de 0 a 0 contra a Bélgica na fase classificatória da Copa do Mundo 2026, sediada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Da Pérsia antiga de milhares de anos atrás ao Irã civilizado de hoje, o espírito do Irã permanece vivo e inabalável, descreve o texto. Viemos para Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade.
A carta cita a hospitalidade da cidade de Los Angeles e agradece aos iranianos que torceram pelo time durante a passagem na Califórnia. Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações, finaliza o texto.
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EntendaDesde o início da competição, após cada partida disputada nos Estados Unidos, a seleção iraniana precisou retornar para Tijuana, no México, devido às restrições impostas à permanência da delegação em território estadunidense.
Dias antes do início do torneio, porém, ficou acertada a mudança para a cidade de Tijuana, no México. As três partidas da seleção do Irã na primeira fase, no entanto, ocorreram nos EUA.
Inicialmente os iranianos ficariam hospedados no Arizona, nos Estados Unidos.
Em meio ao imbróglio envolvendo os vistos estadunidenses para a delegação iraniana, a poucos dias do início do torneio, um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou à agência Reuters a emissão dos documentos de entrada no país, destacando a concessão aos atletas e à equipe de apoio necessária.
Não permitiremos que a seleção iraniana abuse desse sistema para levar terroristas para os EUA sob falsos pretextos, acrescentou o funcionário do governo estadunidense na ocasião.