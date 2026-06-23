França: 40 pessoas morrem afogadas em meio a onda de calor

Quarenta pessoas se afogaram na França nos últimos dias enquanto tentavam se refrescar para escapar do calor recorde, informou o primeiro-ministro Sébastien Lecomu nesta terça-feira (23), em meio à onda de calor que assola grande parte da Europa.

A Europa está se aquecendo a um ritmo mais de duas vezes superior à média global, segundo a Organização Meteorológica Mundial, tornando cada vez mais prováveis esses episódios prolongados de calor.

Alerta em toda a França

O país acaba de registrar sua tarde e noite mais quentes desde o início dos registros, em 1947. Cinquenta e quatro departamentos estão sob alerta vermelho, o que, segundo os meteorologistas, é algo sem precedentes.

Falando antes de uma reunião de emergência sobre a onda de calor, Lecornu, disse:

Um triste flagelo no que diz respeito a afogamentos, já que os números mais recentes que acabamos de receber mostram 40 mortes desde 18 de junho, a maioria delas de jovens.

Atividade empresarial desacelera

Líderes empresariais afirmaram que a economia também é afetada.

A França está funcionando em ritmo lento. As empresas, na medida do possível, estão implementando recomendações para proteger seus funcionários, disse o presidente da MEDEF, Patrick Martin, à BFM TV.

As ondas de calor e as tempestades estão se intensificando devido às mudanças climáticas, elevando ainda mais as temperaturas e causando mais chuvas.

Na Itália, o Ministério da Saúde emitiu o alerta de nível mais alto para 15 cidades, e as autoridades tomaram medidas para restringir as atividades em alguns setores. Esperam-se tempestades ainda nesta terça-feira sobre os Alpes e os Apeninos, trazendo chuvas fortes, rajadas de vento e granizo.

Em Londres, tempestades noturnas -- parte do mesmo padrão climático instável-- causaram mais transtornos, inclusive no Aeroporto de Heathrow.

*(Reportagem adicional de Giselada Vagnoni, Sudip Kar-Gupta, Sarah Young, Emma Pinedo, Charlotte Van Campenhout, Mariano Valladolid, Marleen Kasebier, Tom Little e Ilze Filks)