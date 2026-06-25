Lula oferece ajuda à Venezuela e manifesta consternação com terremoto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter tomado conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta-feira (24). A Agência Reuters cita, pelo menos, 164 mortos.

Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades, postou.

Itamaraty

Ainda de acordo com o comunicado, até o momento, não foram identificados brasileiros entre as vítimas do tremor. O plantão consular do Itamaraty permanece à disposição para prestar assistência a cidadãos brasileiros em situação de emergência.