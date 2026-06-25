Líderes de todo o mundo se solidarizam com Venezuela após terremoto

Os fortes terremotos, de 7.2 e 7.5 graus na escala Ritcher, que afetaram a Venezuela nessa quarta-feira (24), levou chefes de Estado de todo o mundo a se solidarizarem com o país sul-americano.

Até o momento, dados oficiais registram 164 mortos e 970 feridos. Porém, projeções do Serviço Geológico dos EUA (USGS) apontam a probabilidade de dezenas de milhares de vítimas, com perda econômica de 1% a 7% do Produto Interno Bruto (PIB).

A presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodriguez, agradeceu o apoio do líder brasileiro.

Valorizamos sinceramente esse gesto de solidariedade e fraternidade entre os nossos povos, reafirmando os laços históricos de cooperação e amizade que nos unem, respondeu Delcy a Lula.

Nos foi solicitado que prestássemos apoio com pessoal especializado em resgate e assistência médica. O México sempre se solidariza e continuará a se solidarizar com os outros, afirmou a presidente.





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Estados Unidos

Instruí todas as agências do nosso governo a se prepararem para agir rapidamente. Estaremos lá para nossos novos e queridos amigos. Os primeiros relatos não são bons, disse o chefe da Casa Branca.

Guiana

Como vizinhos, estamos prontos para oferecer assistência dentro de nossa capacidade. Nosso amor, nossas orações e nossos pensamentos estão com as famílias dos afetados e o povo da Venezuela, afirmou Ali em uma rede social.

A mensagem foi respondida pela presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, que agradeceu o gesto do chefe de Estado do país vizinho.

A sua mensagem transmite solidariedade, respeito e um sentido de vizinhança em relação aos venezuelanos, disse a chefe de Estado, em Caracas.

China

Estamos confiantes de que, sob a liderança do governo, o povo da Venezuela se recuperará e reconstruirá em breve, disse Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.