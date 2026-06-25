Venezuela: número de desaparecidos em terremoto pode passar de 40 mil

Venezuela devido aos dois terremotos que atingiram o país no início da noite desta quarta-feira (24).
A atualização foi divulgada por Jorge Rodríguez, presidente do Congresso Nacional e irmão da presidente Delcy Rodríguez. Segundo ele, passa de 1.500 o número de pessoas hospitalizadas.
Essa quantidade, no entanto, tende a ser bem maior dos que a divulgada até o momento.De acordo com o site Desaparecidos Terremoto Venezuela, criado pela sociedade civil para reunir informações extra oficiais sobre vítimas, há mais de 40 mil pessoas desaparecidas.
Na plataforma, a população pode inserir dados sobre desaparecidos como idade, sexo, estado civil e a cidade onde mora.
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