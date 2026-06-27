Novo terremoto de magnitude 4,9 atinge Venezuela

Um novo terremoto atingiu a costa norte da Venezuela nessa sexta-feira (226), dias depois de dois terremotos consecutivos derrubarem edifícios e causarem a morte de quase mil pessoas.

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Venezuelanos desesperados e equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes, enquanto o número de mortos pelos terremotos subia para mais de 900, com equipes estrangeiras e ajuda humanitária começando a chegar às áreas devastadas quase dois dias após os tremores.

Os tremores de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram uma região a cerca de 160 quilômetros a oeste de Caracas.