Novo terremoto de magnitude 4,9 atinge Venezuela

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Venezuelanos desesperados e equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes, enquanto o número de mortos pelos terremotos subia para mais de 900, com equipes estrangeiras e ajuda humanitária começando a chegar às áreas devastadas quase dois dias após os tremores.O governo informou que 172 pessoas permanecem presas nos escombros, 920 morreram e 3.360 ficaram feridas após os terremotos que devastaram partes de Caracas e arredores na noite de quarta-feira (24). Mais de 50 mil pessoas foram dadas como desaparecidas. A terra tremeu novamente na tarde de ontem, um tremor mais fraco de magnitude 4,9 que foi sentido na capital Caracas e na cidade vizinha de Maracay.
Os tremores de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram uma região a cerca de 160 quilômetros a oeste de Caracas.
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