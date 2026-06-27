Mortes após terremotos na Venezuela sobem para 1.430

O número de mortes em razão dos terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24)

. O balanço foi divulgado neste sábado (27) pelo governo venezuelano.

Os números mostram ainda 3.238 feridos pelos tremores, que registraram magnitude de 7,5 e 7,2 graus na escala Richter.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que dois brasileiros uma mulher e um homem morreram em decorrência dos terremotos. Uma das vítimas é a brasiliense Vanessa Zacarias da Silva, 44 anos.

Na tarde de sexta-feira (26), um novo terremoto, de magnitude 4,9, atingiu a costa norte da Venezuela.