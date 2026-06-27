Alemanha e Dinamarca registram temperaturas recordes

Da Escandinávia aos Alpes, os europeus enfrentam calor sufocante neste sábado (27), à medida que uma onda de calor ligada a dezenas de mortes se espalha para o leste, com temperaturas recordes ultrapassando os 40 graus Celsius em alguns locais.

Cientistas afirmam que a onda de calor teria sido praticamente impossível sem as mudanças climáticas causadas pelo homem, que tornaram as temperaturas noturnas desta semana 100 vezes mais prováveis do que seriam há apenas duas décadas.

A onda de calor atingirá seu pico no fim de semana, com temperaturas bem acima de 40°C em algumas partes da Alemanha, disse Karsten Brandt, meteorologista do site de previsão do tempo Donnerwetter.de.

Enquanto isso, o Instituto Meteorológico Dinamarquês registrou 37°C ao norte da cidade de Aarhus neste sábado, a temperatura mais alta já registrada desde o início das medições, em 1874.

Economia de água

Segundo o serviço, eram esperadas temperaturas de 36°C em todo o país, com possibilidades de máximas locais de 42°C. As temperaturas subiram bem acima de 30°C em quase toda a Polônia.

O Ministério da Saúde da Itália emitiu alerta vermelho para a onda de calor em 18 cidades, incluindo Milão, Roma, Turim, Veneza, Gênova, Florença e Bolonha, para sábado e domingo, com previsão de que as temperaturas cheguem a 39°C.

O gabinete do primeiro-ministro francês informou que, embora a onda de calor esteja passando, a pressão sobre o sistema de saúde persistirá e as hospitalizações permanecerão elevadas por vários dias.

Tráfego ferroviário

A operadora ferroviária nacional alemã, Deutsche Bahn, permitiu que os clientes cancelassem viagens de longa distância até o início da próxima semana sem cobrança, para aliviar a pressão sobre sua rede.

Outra operadora, a National Express, informou que suspenderia alguns trens na tarde deste sábado na Renânia do Norte-Vestfália, o estado mais populoso da Alemanha, como medida de precaução.

*(Reportagem adicional de Karol Badohal, Emma Farge, Elizabeth Pineau e Makini Brice; texto de Dave Graham)

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