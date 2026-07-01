EUA sancionam brasileiros e empresas alegando vínculo com PCC

O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos (EUA) sancionou, nesta quarta-feira (1º), dois brasileiros e três empresas do Brasil acusando-as de supostos vínculos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Uma empresa portuguesa também foi bloqueada, acusada de suposta relação com lavagem de dinheiro do PCC na Flórida (EUA).

Essa designação é mais um passo do governo dos EUA para abordar e reconhecer a crescente presença da geração de receita ilícita do Primeiro Comando da Capital dentro de nossas fronteiras, disse Gene Lange, subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira.

Essa abordagem unificada e abrangente do governo garante a coordenação operacional para maximizar o impacto contra as redes criminosas transnacionais, diz comunicado do Escritório de Controle de Ativos de Estrangeiros (Ofac).

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Alvos

Os EUA acusam Shimada de ser o elo fundamental do PCC com membros da facção na Flórida, que teria lavado mais de US$ 30 milhões em diversas cidades dos EUA. Ele seria o dono da empresa Victory Trading, também sancionada pelo Ofac.

Stella é acusada pelos EUA de ter trabalhado como secretária de Shimada, sendo ainda sua parente.

A Victory Trading e a Wave são empresas de serviços financeiros; a Pixwave é uma construtora; e a Avenidas Flutuantes é uma empresa de transporte e armazenagem com sede perto de Lisboa, Portugal.

Além disso, instituições financeiras e outras pessoas podem estar sujeitas a sanções por se envolverem em certas transações ou atividades envolvendo pessoas designadas ou bloqueadas, diz comunicado da Ofac.