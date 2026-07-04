Número de mortos por terremotos na Venezuela sobe para 2.645

Os feridos somam 12.666 até o momento, de acordo com os números oficiais. O comunicado informa ainda que 6.462 pessoas foram resgatadas com vida. As famílias assistidas pelo governo chegam a 86 mil.

A Venezuela, principalmente a cidade de La Guaira, foi atingida no início da noite do dia 24 de junho por dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5. Os tremores ocorreram com menos de um minuto de intervalo entre um e outro. Seguiram-se vinte réplicas após os impactos iniciais.