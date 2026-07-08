Equipes encontram destroços de Boeing 737 desaparecido no Paquistão

Os destroços do Boeing 737 de carga, da K2 Airways, foram localizados a 53 milhas náuticas (98 km) ao sul do porto de Ormara, segundo a Autoridade Aeroportuária do Paquistão.

A Marinha do Paquistão e a Agência de Segurança Marítima do Paquistão mobilizaram "vários meios aéreos e marítimos" para localizar os destroços, informou o órgão, acrescentando que a operação de busca continua para encontrar os tripulantes.

A K2 Airways, operadora da aeronave, informou que a tripulação era composta por dois pilotos, dois engenheiros e um membro da equipe de apoio. As autoridades não fizeram declarações oficiais sobre a situação deles, embora Sharif tenha expressado suas "sinceras condolências" às famílias.

As autoridades iniciaram uma operação coordenada de busca e salvamento no mar envolvendo diversas agências, informou a autoridade aeroportuária. A K2 Airways declarou estar colaborando com a Autoridade de Aviação Civil do Paquistão e outros órgãos governamentais. A Boeing ainda não se pronunciou. A aeronave relatou um problema no sistema de navegação às 21h18 (horário padrão do Paquistão / 16h18 GMT) enquanto voava em direção a Karachi, segundo a autoridade aeroportuária.

Avião desceu rapidamente

O controle de tráfego aéreo local tentou orientar a aeronave, mas, três minutos depois, os sistemas de radar mostraram o avião descendo rapidamente e a comunicação foi perdida, informou a autoridade.

Os minutos finais dos dados de rastreamento do Flightradar24 pareciam caóticos, mostrando a aeronave despencar cerca de 5.000 pés em menos de um minuto, subir cerca de 6.000 pés em 30 segundos e, em seguida, entrar em um mergulho catastrófico a partir de 36.550 pés.

O último ponto de dados transmitido situava a aeronave a 1.100 pés acima do nível do mar, com uma razão de descida vertical de menos 22.400 pés por minuto cerca de 400 quilômetros por hora , uma taxa de descida extremamente íngreme e anormal.

O avião utiliza motores fabricados pela CFM International, uma joint venture entre a GE Aerospace e a francesa Safran. O 737-400 foi entregue originalmente como avião de passageiros à companhia russa Aeroflot em 1999 e convertido para cargueiro em 2012, segundo o Flightradar24.

O acidente seria o primeiro fatal no Paquistão desde 2020, quando um Airbus A320 da Pakistan International Airlines caiu antes de chegar à pista em Karachi, matando 97 pessoas.