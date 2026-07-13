Homem é morto durante ação do serviço de imigração dos EUA no Maine

. Segundo autoridades locais, o homem foi baleado durante uma ação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, do inglês).

. Segundo ela, policiais e representantes de órgãos federais e estaduais se deslocaram imediatamente para o local e estão apurando a ocorrência.

O presidente da Câmara dos Representantes do Maine, o também democrata Ryan Fecteau, usou as redes sociais para assegurar que o caso abalou toda a comunidade. Estamos com o coração partido por alguém ter perdido a vida, escreveu Fecteau, cobrando esclarecimentos das autoridades responsáveis pela operação que culminou com o tiroteio e um óbito.

Merecemos respostas sobre por que a força letal foi usada e por que uma operação estava sendo realizada em nossas ruas, acrescentou Fecteau, destacando que os imigrantes são particularmente afetados por essa violência.

O caso ocorre menos de uma semana após um agente do ICE matar, também a tiros, um motorista mexicano identificado como Lorenzo Salgado Araujo, durante uma abordagem, em Houston, no Texas.

A morte da última terça-feira (7) já tinha reacendido os protestos e críticas ao uso da violência estatal desmedida contra imigrantes.

A senadora republicana Susan Collins usou as redes sociais para pedir uma investigação imparcial dos fatos. O tiroteio exige uma investigação completa e imparcial do que aconteceu. Pelo que entendo, a polícia de Biddeford garantiu a segurança do local e o FBI está investigando, escreveu a senadora.

Eleita por Biddeford, a deputada democrata Chellie Pingree afirmou estar profundamente perturbada e indignada. Depois, em um segundo vídeo divulgado nas redes sociais, se somou aos que cobram uma investigação completa e independente.

Ainda há muitas incógnitas, mas deixem-me ser clara: agentes federais de fiscalização de imigração não deveriam usar força letal contra ninguém em nossas comunidades independentemente de seu status migratório ou das circunstâncias que cercam a 'atividade de fiscalização direcionada'. Ponto final, escreveu Chellie.