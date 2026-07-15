Número de mortos em terremotos na Venezuela passa de 4,8 mil

Os dados mais recentes foram divulgados pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, nesta quarta-feira (15).

O parlamentar divulgou uma série de outros números sobre os impactos do desastre na Venezuela.

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O drama vivido no país vizinho motivou a solidariedade mundo afora. Países como Estados Unidos, China, Brasil, México, Reino Unido enviaram equipes de resgate, equipamentos, remédios e alimentos para a Venezuela.