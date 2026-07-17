ONU quer promover saúde mental por meio da Copa do Mundo de futebol

Com o tema Um Mundo, Um Jogo, Um Objetivo: O Futebol como um Catalisador para a Saúde Mental e Bem-Estar da Juventude, o ONU Amigos do Futebol reúne jovens, governos, setor privado e sociedade civil para discutir uma agenda de promoção da saúde mental por meio do futebol.

O mesmo relatório constatou que a prática de esportes coletivos está associada a menores taxas de depressão e ansiedade, independentemente do país, mas que muitos jovens enfrentam barreiras para uma participação significativa no esporte, informou a ONU News.

A ideia é usar a capacidade do futebol de construir comunidades, pertencimento e um desejo de superar os próprios limites, elementos importantes para a saúde mental.

Brasil e gênero

Hoje é a saúde mental, amanhã na Copa do Mundo Feminina no Brasil, por exemplo, precisa ser a questão de gênero. Um país como o nosso, que tem o índice de feminicídio que nós temos, não pode receber a Copa do Mundo Feminina sem tratar dessa questão, disse Pedro Trengrouse, da Fifa Master Alumni.

Bets

Na Copa do Mundo, a paixão pelo futebol pode se tornar uma poderosa ferramenta de manipulação a serviço das empresas de apostas online, as chamadas bets. O alerta é do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec).

Eventos esportivos de grande mobilização emocional tendem a ampliar significativamente a exposição da população à publicidade de bets, atingindo não apenas apostadores habituais, mas também consumidores ocasionais e pessoas em situação de vulnerabilidade, afirma o Idec.