Incêndios florestais ameaçam cidade histórica francesa de Bordeaux

Na Espanha, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, visitou áreas atingidas pelo incêndio em Ávila, uma das três províncias do centro do país afetadas por grandes incêndios, ao lado de Madri e Toledo.

As chamas devastaram mais de 50 mil hectares de áreas rurais em Ávila, tornando-se o maior incêndio florestal da história recente da Espanha, segundo a ministra do Meio Ambiente, Sara Aagesen.

Vários focos

Um incêndio separado na província de Castellón, no Leste da Espanha, devastou mais de 4,3 mil hectares, informaram as autoridades regionais.

O incêndio está fora de controle, é muito difícil de extinguir do ponto de vista técnico, especialmente devido às condições climáticas adversas que persistirão ao longo do dia, disse o governador regional de Valência, Juanfran Pérez, a jornalistas próximos ao local.

O incêndio florestal atingiu o parque natural da Sierra de Espadan, que abriga grandes florestas de pinheiros e sobreiros.

Os incêndios são os mais recentes desastres relacionados à seca prolongada e às sucessivas ondas de calor que, segundo cientistas, têm se intensificado devido às mudanças climáticas.

Tanto em Bordeaux quanto em Ávila, as temperaturas máximas em julho atingiram uma média de 32 graus Celsius, quase 6°C acima da média normal para o mês, de acordo com o Reuters Climate Monitor.

Mais de 150 mil hectares foram queimados em toda a Espanha desde janeiro, seis vezes a área destruída durante o mesmo período do ano passado.

Escócia e Itália

Os moradores da vila de Nethy Bridge, que foram retirados na noite de sexta-feira após uma mudança nas condições climáticas, puderam retornar às suas casas no final do sábado.

Na região de Puglia, no Sul da Itália, turistas tiveram de deixar resorts à beira-mar devido a um grande incêndio florestal na área de Gargano, informou o Corpo de Bombeiros nacional. Alguns foram resgatados por via marítima pela guarda costeira, acrescentou a agência de notícias Ansa.

Outros incêndios levaram à suspensão temporária do tráfego ferroviário nos arredores da cidade de Acireale, no Leste da Sicília, e na linha do leste do Adriático, ao sul da cidade de Termoli, informou a empresa ferroviária RFI.

O Papa Leão, falando de sua residência de verão em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, ofereceu apoio espiritual.

À luz dos devastadores incêndios florestais que afetaram várias regiões da França e da Espanha nos últimos dias, desejo expressar minha solidariedade e proximidade, e convido a todos a rezarem pelas pessoas afetadas e pelas equipes de resgate envolvidas nos esforços de socorro.