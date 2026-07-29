Bolívia apreende ouro ilegal em jatinho de empresário brasileiro

Segundo a polícia boliviana,

. O ouro apreendido foi entregue ao Banco Central de Bolívia, por decisão judicial.

Valdir José Zorzo é dono do grupo sul-mato-grossense Dallas, que atua no setor agroindustrial e de alimentos.

No comunicado, a empresa afirma que o avião não opera serviços de frete comercial, não foi apreendido e que o empresário e o grupo estão colaborando com as autoridades bolivianas.

A aeronave encontra-se em território brasileiro e não está sujeita a qualquer medida de apreensão, diz a nota, acrescentando que foi abertura apuração interna na empresa para esclarecimento do caso.

Até o momento, conforme o grupo empresarial, não há qualquer acusação formal contra o Valdir José Zorzo ou contra o Grupo Dallas.