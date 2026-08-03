Espanha cita grupos reacionários e fake news em imigração em Ceuta

O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, afirmou que houve uma coordenação da internacional reacionária na onda de desinformação que levou milhares de pessoas, em Marrocos, a tentar imigrar para o enclave espanhol de Ceuta, na África.

Houve também uma resposta sincronizada da internacional reacionária, que amplificou muito rapidamente o que estava acontecendo e

[que permite o livre trânsito de pessoas na União Europeia] e sobre as ações da Espanha, disse o chanceler espanhol, nesta segunda-feira (3), em entrevista ao canal RTVE.

Albares argumenta que houve uma atividade muito inusual nas redes sociais que distorceu uma decisão do Supremo Tribunal da Espanha. A

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Segundo o ministro, usaram a decisão do tribunal para espalhar notícias falsas de que seria possível imigrar para Espanha sem possibilidade de deportação, o que é falso.

Precisamos monitorar as redes sociais e combater a desinformação, que tem sido o elemento-chave para desencadear esse movimento sem precedentes. A reação que temos visto nas redes sociais por parte do movimento reacionário internacional precisa ser combatida de forma clara, completou o chanceler.

Durante a entrevista, o ministro José Manuel Albares fez críticas à Itália, que tem defendido expulsar a Espanha do Espaço Schengen.

Os acontecimentos em Ceuta têm sido usados para reforçar a defesa de uma política anti-imigração mais rígida na Europa. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a responsabilizar as políticas da Espanha por facilitar a imigração ilegal em massa para a Europa.

O embaixador de Israel na Organização das Nações Unidas (ONU), Danny Danon, chamou as cidades de Ceuta e Mellila de enclave coloniais na África.

O governo da Espanha tem acumulado atritos políticos e diplomáticos com Washington e Tel Aviv por se opor à guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, e também pelas posturas críticas de Madri em relação à ação de Israel nos territórios palestinos.