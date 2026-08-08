Cientistas recorrem aos tubarões para melhorar previsão sobre furacões

tubarões podem servir como observadores móveis
de dados oceânicos quase em tempo real,carregando sensores que medem as condições do oceano
para alimentar modelos oceanográficos, atmosféricos e climáticos.
Essas etiquetas são pequenos dispositivos eletrônicos que medem a condutividade elétrica do oceano um indicador intimamente relacionado à salinidade , bem como a temperatura e a profundidade, à medida que as criaturas marinhas às quais estão acopladas nadam e mergulham.
Os tubarões oferecem uma nova oportunidade para essas pesquisas porque são abundantes, amplamente distribuídos e mais fáceis de acessar do que muitos mamíferos marinhos protegidos, disse Carlisle.
Sensores acoplados a animais têm sido usados com sucesso por oceanógrafos há anos, particularmente em elefantes-marinhos nas regiões polares, disse Aaron Carlisle, pesquisador principal e professor da Escola de Ciências Marinhas e Políticas da universidade.
Até agora, a marcação de tubarões normalmente rastreava apenas para onde esses peixes viajam e os habitats que utilizam.Os pesquisadores da Universidade de Delaware selecionam tubarões capazes de coletar as medições mais úteis para a pesquisa sobre furacões e dão preferência a espécies que vêm à superfície com frequência suficiente para que transmitam as informações aos satélites.
Essa é a parte da coluna dágua que realmente determina a intensidade dos furacões uma camada mista mais quente significa furacões mais fortes , pois retém o calor que alimenta os furacões, acrescentou Carlisle. *É proibida a reprodução deste conteúdo.
Estamos realmente mais interessados no conteúdo de calor da camada superior do oceano, conhecida como camada mista, disse Carlisle.