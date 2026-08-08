Cientistas recorrem aos tubarões para melhorar previsão sobre furacões

Do animal assassino do filme Tubarão aos predadores arrastados por tornados da série Sharknado, há muito tempo o cinema retrata os tubarões como fontes de medo no verão. Mas quando um tubarão atravessa as águas da costa leste dos EUA, ele pode estar fazendo mais do que caçar, pode

de dados oceânicos quase em tempo real,

para alimentar modelos oceanográficos, atmosféricos e climáticos.

Essas etiquetas são pequenos dispositivos eletrônicos que medem a condutividade elétrica do oceano um indicador intimamente relacionado à salinidade , bem como a temperatura e a profundidade, à medida que as criaturas marinhas às quais estão acopladas nadam e mergulham.

Sensores acoplados a animais têm sido usados com sucesso por oceanógrafos há anos, particularmente em elefantes-marinhos nas regiões polares, disse Aaron Carlisle, pesquisador principal e professor da Escola de Ciências Marinhas e Políticas da universidade.

Até agora, a marcação de tubarões normalmente rastreava apenas para onde esses peixes viajam e os habitats que utilizam.