Chuva forte atinge Pequim durante passagem do tufão Dolphin

O tufão mais forte da China neste ano atingiu a capital com chuvas intensas que inundaram vias importantes e deixaram veículos presos, afetando amplas regiões do país, após estabelecer novos recordes de precipitação nas províncias do centro e do leste.

A capital declarou seu segundo nível mais alto de alerta de tempestade, suspendendo 250 linhas de ônibus e fechando 150 atrações turísticas, enquanto 10 linhas de metrô operavam em velocidade reduzida, informou a agência oficial de notícias Xinhua nesta quarta-feira (12).

O tufão enfraqueceu nesta semana, após percorrer mais de 6.000 km e atingir a costa no domingo (9), na província oriental de Zhejiang, mas seus resquícios estão levando umidade tropical para o interior, ameaçando inundações.

O mais incômodo é que isso afeta o trabalho e a vida, disse Zhao Junxia, em Luohe, uma cidade na província central de Henan. Causa muitos inconvenientes para a alimentação e o transporte.

* (Reportagem de Liz Lee, Tingshu Wang, Alessandro Diviggiano, Joe Cash, Ethan Wang e Ryan Woo)

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