Cuba celebra 100 anos de Fidel Castro sob ataque dos EUA

calendário de comemorações em Cuba, iniciado em agosto do ano passado. A data marca os 100 anos de nascimento de Fidel Castro Ruz, líder da Revolução Cubana, movimento que mudou o regime político e econômico na ilha caribenha em 1959.
Em meio à agenda de homenagens, os cubanos têm preocupações bem perceptíveis. Uma das mais presentes é a crise energética.Assim como a palavra centenário ganhou notoriedade nos últimos meses, o termo blecaute também foi bastante pronunciado, seja nas ruas de Havana, seja em outras regiões do país.
No início de agosto, por exemplo, os cubanos enfrentaram dois apagões nacionais em menos de 24 horas.
Embargo e crise energéticaA crise energética é explicada pela capacidade limitada de produção elétrica em um sistema obsoleto e à pressão dos Estados Unidos, que dificultam a importação de petróleo e derivados. O país consegue produzir apenas um terço da necessidade nacional de petróleo
, segundo a União Petrolífera de Cuba (Cupet), a maior empresa petrolífera da ilha.
A energia que falta ao povo cubano também freia o desenvolvimento econômico de inúmeras atividades. Estimativas apontam que a economia deve registrar queda de 6,5% em 2026.