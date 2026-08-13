Cuba celebra 100 anos de Fidel Castro sob ataque dos EUA

Parte da história

O professor de história Norberto Osvaldo Ferreras, da Universidade Federal Fluminense, acredita que é impossível dissociar Fidel Castro da história de Cuba no século 20.

Podemos dizer que Cuba se divide em duas grandes figuras, José Martí, o herói da independência, e Fidel, o herói da emancipação definitiva.

Líder nacionalista, José Martí morreu em 1895, durante a luta pela independência de Cuba, sete anos antes de o país se tornar formalmente independente.

O especialista da UFF compara o atrelamento de Fidel ao país à importância de Nelson Mandela (1918-2013) para a África do Sul.

São figuras que marcaram uma transição de um modelo político a outro, que foram política, militar e socialmente ativas, com fortíssimas presenças internacionais, disse o argentino à

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Ele atribui palavras-chave ao legado de Castro: latino-americanista, anti-imperialista e anticapitalista. Norberto Ferreras classifica de complicada a análise do legado sob o ponto de vista de democracia.

Cuba nunca foi uma democracia representativa eleitoral, diz. Para ele, a revolução socialista recolocou os termos da democracia liberal burguesa e estabeleceu novos parâmetros de representatividade.

A eleição de presidente se dá pela via não direta, apresenta. Segundo o docente, Fidel aumentou a representatividade em uma sociedade que estava fechada em um regime autoritário apoiado pelos Estados Unidos.

Fulgencio Batista exerceu a Presidência de Cuba de 1940 a 1944, após ser eleito, no entanto, voltou ao poder em 1952, por meio de um golpe de Estado, governando como ditador até 1º de janeiro de 1959.

O professor compartilha da ideia de que a existência de um partido único é fator complicador de Cuba.

Influência internacional

Uma influência direta nos processos revolucionários, como motor, financiador e também refúgio de muitos militantes de esquerda, revolucionários, descreve.

Personalidades brasileiras viveram em Cuba enquanto o Brasil era submetido à ditadura militar (1964-1985).

Fidel tem uma importância decisiva na trajetória que tiveram os movimentos revolucionários e de esquerda na América Latina, complementa.

Ele observa que, depois da década de 1980, muitos dos antigos aliados e admiradores de Fidel passaram a se tornar críticos do sistema político cubano.

O professor cita como exemplo movimentos políticos de esquerda europeus, que perderam força nos seus países, partidos moderados na América Latina, o Partido Revolucionário Institucional (PRI) do México, o radicalismo na Argentina e o socialismo chileno.

A virada à direita na América Latina esvaziou o apoio também, pontua.

Questionado sobre qual será o legado de Fidel Castro no próximo horizonte de 100 anos, Norberto Ferreras pondera que figuras políticas estão sempre vinculadas a uma realidade específica.

A presença de Fidel vai permanecer por um longo tempo em Cuba. É claro que este legado vai se transformar ao longo do tempo, prevê.

Ele contextualiza que o mundo passa por um processo de reformulação das instituições liberais democráticas e de mudança da relação entre a América Latina e os demais países, com os Estados Unidos e a China disputando influência.

Dessa forma, prossegue ele, é difícil poder ver a influência de Fidel Castro crescendo ao longo do tempo.

Hoje é muito mais uma figura que fica restrita a um determinado período histórico, com uma grande influência no seu momento.