Erupção do Etna prolonga fechamento de aeroporto na Sicília

Os passageiros foram orientados a verificar o status de seus voos junto às respectivas companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto.As restrições prolongadas ocorrem no auge da temporada de férias de verão, afetando milhares de passageiros, e têm exercido pressão adicional sobre outros aeroportos da Sicília.
O Monte Etna, o vulcão mais alto e mais ativo da Europa, frequentemente interrompe as operações no aeroporto de Catânia, cuja operadora iniciou a venda de uma participação de pelo menos 51% em maio.A cinza vulcânica é considerada um dos riscos mais graves para a aviação, pois pode danificar os sistemas das aeronaves e causar falhas nos motores a jato.
Em 1982, um Boeing 747 da British Airways perdeu temporariamente a potência em todos os quatro motores, após voar por uma nuvem de cinzas do Monte Galunggung, na Indonésia, antes que a tripulação conseguisse reiniciá-los com segurança.A interrupção atual é a mais grave a afetar o aeroporto de Catânia em pelo menos duas décadas, segundo fontes da SAC citadas pela agência de notícias italiana Ansa.
Entre 6 e 12 de agosto, cerca de 630 voos foram desviados para outros aeroportos, enquanto mais de um terço dos 1.974 voos programados em Catânia foram cancelados.
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