Democrata da Flórida vence primárias para Senado dos Estados Unidos

A democrata socialista Angie Nixon conquistou vitória inesperada nessa terça-feira (18) nas primárias democratas da Flórida para o Senado dos Estados Unidos (EUA), enquanto eleitores em vários estados escolhiam candidatos para as eleições que determinarão o controle do Congresso.

Embora o movimento tenha despertado entusiasmo na ala de esquerda do partido, analistas alertam que isso pode complicar a campanha para conquistar o controle da Câmara dos Deputados e do Senado em novembro, quando membros de ambos os partidos e independentes irão às urnas.

Os democratas veem a disputa como uma de suas melhores oportunidades de conquistar uma das quatro cadeiras de que precisam para obter o controle da Câmara, composta por 100 cadeiras, nas eleições de meio de mandato de novembro.

. Ela derrotou o ex-funcionário de segurança nacional Alex Vindman, que ganhou destaque em 2019 ao testemunhar, perante o Congresso, durante o primeiro processo de impeachment do presidente republicano Donald Trump.

Vindman arrecadou 16 vezes mais dinheiro do que Nixon, e analistas afirmaram que ele provavelmente teria mais chances de derrotar a senadora republicana em exercício Ashley Moody nas eleições gerais de novembro. O vencedor completará os dois anos restantes do mandato do ex-senador da Flórida Marco Rubio, que agora ocupa o cargo de secretário de Estado de Trump.

* (Reportagem adicional de Andrew Goudsward)

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