Ativista pede transparência em investigação de atentado na Bolívia

Em resposta ao pedido da vítima e amiga, que pede que o caso não seja declarado sigiloso, instruí ao juiz da causa que não declare o processo confidencial, para que ela [Nadia] possa ter acesso a todas as informações e para que lhe sejam fornecidas todas as garantias necessárias, afirmou Saucedo a jornalistas.

O presidente do TSJ também disse que solicitou ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Cruz de la Sierra que empenhe todos os esforços necessários para esclarecer o caso.

Isto significa que se o MP apresentar um requerimento a qualquer hora do dia, o juiz tem a obrigação de [atender os promotores] e emitir [a ordem judicial requerida] imediatamente, acrescentou Saucedo, voltando a classificar Nadia como uma amiga.

Cerimedo foi detido no Aeroporto Internacional Viru Viru, próximo a Santa Cruz, quando estava prestes a embarcar em um voo com destino à Argentina. Internada em uma unidade de saúde de Santa Cruz, Nadia Beller o acusa de ser o mandante do atentado contra ela. Ainda no leito, a ativista gravou um vídeo e concedeu entrevistas em que afirma ter ido ao hotel para encontrar uma pessoa que prometeu lhe entregar provas que comprometeriam o ex-presidente boliviano Evo Morales. Ainda de acordo com Nadia, Cerimedo a incentivou a atender ao chamado e ir ao hotel, garantindo que, no local, haveria seguranças.

Não esqueçamos que, assim como existiriam autores materiais, também podem existir outros autores intelectuais que podem estar envolvidos ou ter participação neste fato, acrescentou Montenegro, assegurando que o Ministério Público investigará a fundo os fatos.

O argentino Fernando Cerimedo já foi descrito pela revista The Economist como o homem do MAGA na América Latina, em alusão ao slogan político do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Make America Great Again (Faça a América Grande de Novo).

No Brasil, o argentino se tornou conhecido em 2022. Logo após o segundo turno das eleições presidenciais, Cerimedo participou de uma transmissão ao vivo na internet, na qual sustentava que o resultado das urnas tinha sido fraudado, de forma a garantir a vitória eleitoral do candidato de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL), que tentava se reeleger. Sem apresentar provas, Cerimedo alegou que as urnas eletrônicas não podiam ser auditadas informação rebatida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou a remoção do vídeo das redes sociais.

Após a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, quando grupos que não aceitavam o resultado das eleições invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, a Polícia Federal (PF) indiciou o consultor político por tentativa de abolir o estado democrático no Brasil.



