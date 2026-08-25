Irã promete resistir à ampliação das sanções dos Estados Unidos

O Irã prometeu reagir à ampliação das sanções dos Estados Unidos (EUA) destinadas a isolar sua economia, expressando confiança de que os principais parceiros comerciais resistirão à campanha de pressão e afirmando que Washington está interessada em retomar as negociações.

Embora tenha afirmado que os países que continuassem a negociar com o Irã corriam o risco de serem excluídos do sistema financeiro baseado no dólar, ele se recusou a fornecer um prazo ou identificar quais países poderiam ser alvo das medidas, dizendo que lhes daria tempo para cumprir a nova diretiva.

"Ao que parece, o objetivo principal era retomar o processo político paralisado", declarou ele à agência de notícias Isna.

Não houve comentário imediato da Casa Branca ou do Departamento de Estado.

Queremos deixar claro que ninguém está acima do alcance das sanções dos EUA, declarou Bessent em resposta a uma pergunta sobre bancos chineses.

A China tem sido a maior compradora de petróleo iraniano há vários anos, embora o bloqueio dos portos iranianos pelos EUA tenha reduzido o fluxo de petróleo iraniano para a China desde que Washington o renovou em meados de julho.

A China afirmou nesta terça-feira que sua cooperação com o Irã é conduzida dentro da estrutura do direito internacional e não deve ser interferida nem interrompida.

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Petroleiro atingido

Antes da notícia das últimas sanções, o Irã ameaçou tanto com uma possível resposta militar quanto com uma redução ainda maior nas exportações de petróleo do Golfo, em retaliação a quaisquer medidas econômicas dos EUA.

O Paquistão, atuando como mediador, fez "progressos significativos" nas negociações mais recentes com Teerã, as quais se concentraram em evitar uma nova escalada e na reabertura do Estreito de Ormuz, informaram as Forças Armadas paquistanesas.

"Tivemos uma troca de ideias muito construtiva", afirmou na rede social X o ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, que acompanhou Munir a Teerã.

* (Reportagem adicional de Rick Noack, Menna Alaa El Din e Nafisa Eltahir)

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