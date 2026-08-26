Guerra, tarifas e menos imposto a ricos geram dívida recorde nos EUA

ultrapassou os US$ 40 trilhões pela primeira vez na história, foi motivada, principalmente, pela redução de impostos para os ricos, pela inflação causada pela guerra no Oriente Médio que pressionou o preço dos combustíveis , e pelas tarifas à importação do governo de Donald Trump.
A avaliação é de economistas consultados pelaAgência Brasil
, que acrescentam como fatores para a dívida recorde: a manutenção dos elevados gastos militares, próximo a US$ 1 trilhão, e o aumento dos gastos com juros da dívida, que chegou a US$ 1,1 trilhão, montante que é mais que o dobro de 2021, quando os juros consumiram US$ 419 bilhões dos contribuintes.
Entre as razões para o aumento dos juros, estaria a inflação causada pela guerra e o risco Trump motivado pela política agressiva da Casa Branca, que causa incertezas no mercado, como no caso do conflito tarifário com o Canadá. Os especialistas sustentam queessa política pressiona os juros cobrados pelos títulos do Tesouro estadunidense.
Apesar do número impressionante de US$ 40 trilhões, que dobrou desde 2017,os economistas rejeitam que os EUA estejam em risco de insolvência
, quando não se consegue pagar o que se deve. Além disso, alertam que a situação fiscal da potência econômica tende a pressionar o Brasil a manter as taxas de juros em nível elevado.
Solvência
O professor do Instituto de Economia da Unicamp Pedro Paulo Zahluth Bastos destacou queo número de US$ 40 trilhões não indica risco de insolvência porque, entre outros motivos, os EUA emitem a própria moeda e têm o dólar como principal reserva monetária do planeta.
Um governo assim não quebra contra a vontade. Se o mercado não quiser esses títulos ao preço corrente, o FED [Federal Reserve, o Banco Central dos EUA] pode comprá-los. Foi o que fez em 2020, quando expandiu o balanço em quase US$ 3 trilhões em três meses. E foi o que fez entre 1942 e 1951, quando travou o juro dos títulos longos em 2,5%, explicou.Após o anúncio da dívida pública recorde, a Secretaria de Tesouro dos EUA se apressou em comunicar o aumento das operações para compra de títulos no mercado, que deve dobrar de US$ 2 bilhões para US$ 4 bilhões a partir de 9 de setembro.