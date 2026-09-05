Avião F-4 grego cai durante show aéreo perto de Atenas

Imagens de vídeo da emissora pública ERT, a primeira a noticiar o acidente, mostraram uma coluna de fumaça preta subindo a algumas centenas de metros dos espectadores que assistiam à exibição aérea. Dois helicópteros combatiam o incêndio no local.

Os alto-falantes da base aérea estavam pedindo às pessoas que deixassem a área, segundo a ERT.