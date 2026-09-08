Rússia ataca Kiev após breve pausa para visita de enviados dos EUA

A Rússia bombardeou Kiev com drones e mísseis na madrugada desta terça-feira (8), retomando seus ataques aéreos após uma breve pausa para a visita dos negociadores de paz dos Estados Unidos (EUA).

Kiev estava explodindo e pegando fogo, disse Katarina Mathernova, embaixadora da União Europeia na Ucrânia.

Eles chegaram após conversas em Moscou, nas quais o Kremlin afirmou que não descartava a retomada das negociações tripartites.

No momento em que os enviados de paz do presidente dos EUA partiram, (o presidente russo Vladimir) Putin lançou outro ataque massivo e terrível contra Kiev, disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, no X.

Antes das negociações, a Rússia havia intensificado os ataques aéreos contra Kiev e áreas vizinhas, passando a atacá-las praticamente 24 horas por dia, em vez de principalmente à noite, utilizando drones a jato mais velozes que mataram moradores e interromperam as atividades.

O Ministério da Defesa russo afirmou que Moscou atingiu alvos militares e logísticos em Kiev e na região próxima, bem como no porto de Chornomorsk, no Mar Negro, segundo agências de notícias russas.

Três pessoas ficaram feridas no ataque a um mercado nos arredores da cidade portuária de Odessa, no Mar Negro, afirmou o governador.

Foi um ataque complexo que os russos tentaram planejar para causar o máximo de danos possíveis à vida humana mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e antimísseis navais, além de shaheds movidos a jato, disse Zelenskiy no X.

Os mísseis balísticos ainda são particularmente difíceis de interceptar, segundo ele.

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