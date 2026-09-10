Trump promete US$ 5 mil a cada americano se vencer eleições

Se os republicanos vencerem a Câmara dos Representantes e o Senado dos Estados Unidos, e face ao nosso tremendo sucesso económico, vou entregar dividendos a todos os adultos dos Estados Unidos, no valor de US$ 5 mil, anunciou o presidente.

O presidente norte-americano, Donald Trump, garante que se os Republicanos vencerem a Câmara dos Representantes e o Senado, vai distribuir a cada cidadão US$ 5 mil, o equivalente a 4.200 euros ou a R$ 25 mil. A promessa foi feita durante discurso na convenção nacional que ocorre em Dallas, no Texas.

A proposta custaria mais de US$ 1 bilhão e levanta questões sobre a sua legalidade, sendo descrita pelos democratas como promessa vazia. A promessa foi feita com o objetivo de conseguir mobilizar os militantes para as eleições de 3 de novembro, que se mostram difíceis para o partido de Trump.

Essa mudança limitaria drasticamente a margem de manobra de Donald Trump durante os dois anos finais do seu mandato, sendo que atualmente o presidente domina a Casa Branca, o Senado e a Câmara dos Representantes. Além disso, as pesquiss mostram que a taxa de aprovação de Donald Trump está no nível mais baixo já registrado, situando-se atualmente abaixo dos 35%.

Façam de conta que estou no boletim

Peço que façam de conta que estou no boletim de voto, apelou. Apenas mais uma vez, porque se perdermos vocês vão perder a fronteira, os cortes nos impostos, a segurança, a riqueza, e o nosso país descerá ao inferno, acrescentou.

Ao longo do discurso de duas horas, o presidente abordou também a guerra no Irã, alertando que o conflito não vai terminar antes das eleições de meio de mandato.

"O preço do petróleo vai cair assim que vencermos a guerra com o Irã", disse, repetindo previsão feita horas antes.

"Alguém aqui acha que o Irã deveria ter uma arma nuclear?", questionou, com a multidão a responder com um sonoro "não".

Esta é a primeira vez que os republicanos se juntam numa convenção fora de um ano de eleições presidenciais. Nesta quinta-feira será a vez de o vice-presidente,JD Vance, discursar.