Sexta-feira de alto risco terá formação de ciclone e risco de tornados

A MetSul Meteorologia alerta que esta sexta-feira (11) é de muito alto risco de tempo severo no Sul, Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil. Uma área de baixa pressão se deslocará do Paraguai e do Nordeste da Argentina para a Região Sul do Brasil, dando início a processo de formação de um ciclone e reforçando a instabilidade, o que vai levar a uma série de tempestades com a formação de uma linha de instabilidade.

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