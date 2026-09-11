11 de setembro: após 25 anos, imagens do atentado ainda chocam o mundo

Vinte e cinco anos depois, as cenas do atentado permanecem entre as mais conhecidas e lembradas do século 21.

Um quarto avião caiu na zona rural de Shanksville, no estado da Pensilvânia.

A televisão, ao vivo, em uma época em que a internet não era tão difundida, prendeu o público pela repetição.

Isso abriu uma ferida no olhar. Naquele dia, o olhar se tornou mutilado de guerra. O atentado conseguiu ferir todas as pessoas, tanto que todas as pessoas no mundo inteiro são capazes de se lembrar onde estavam quando tiveram notícia daquele acontecimento, avalia o professor. .

Bucci classifica a experiência como "tempo congelado", tanto pela TV ao vivo, como pela exibição em plataformas digitais.

A televisão ao vivo desenvolveu essa possibilidade, que é o congelamento do tempo. Se dá pela expansão de 1 segundo ou de poucos minutos em uma repetição que não cessa, toma horas, às vezes dias, e dá em todos os que estão conectados ali, dá essa relação distinta com o fluxo do tempo, diz.