Países do Golfo Pérsico cancelam reunião sobre reabertura de Ormuz

Praticamente fechado desde que Estados Unidos e Israel atacaram o Irã no final de fevereiro, Ormuz é a rota marítima de transporte de petróleo mais importante do mundo.

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Sayyid Badr Albusaidi, anunciou durante a madrugada que a reunião havia sido adiada em prol do consenso. O Irã afirmou que o adiamento ocorreu a pedido da Arábia Saudita.

Houthis atacam Arábia Saudita

O ataque atingiu hangares, sistemas de radar, pistas de decolagem e depósitos de munição. Eles descreveram o ataque como uma retaliação às centenas de ofensivas aéreos sauditas contra o Iêmen nos últimos dias.

As autoridades sauditas anunciaram breves alertas de emergência na região e em outras três cidades do Sul que já haviam sido alvo de ataques dos houthis.

Preço do petróleo dispara

Operadores do mercado financeiro afirmam que o fechamento do oleoduto saudita poderia reduzir em até 4% o abastecimento global de petróleo, a menos que seja reaberto nos próximos dias.

Imagens de satélite mostram trechos do oleoduto danificados por incêndios.

Enquanto isso, o Irã divulgou uma lista de 77 navios que, segundo o país, teriam violado seus protocolos para operar no Estreito de Ormuz.

Qualquer embarcação da lista enfrentaria restrições em futuras passagens, incluindo multas, detenção ou confisco, e outras que os auxiliassem ao aceitar transferências de carga seriam adicionados à lista.



*Com informações da Reuters.