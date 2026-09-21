Partido pró-Putin vence eleição russa com mais de 57% dos votos

O partido governista Rússia Unida venceu com facilidade as eleições parlamentares que o presidente Vladimir Putin apresentou como um teste de apoio à guerra na Ucrânia. A informação foi divulgada pela Comissão Eleitoral Central nesta segunda-feira (21), após a apuração de mais de 95% dos votos.

O resultado garante ao Rússia Unida 355 cadeiras na Duma, que conta com 450 cadeiras, o que permite ao partido manter maioria constitucional, acrescentou a comissão.