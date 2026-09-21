Nos EUA, Lula se reúne com prefeito de Nova York e presidente uruguaio

Antes da 81º Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), que começa nesta terça-feira (22),

Se classificando como socialista democrata, Zohran Mamdani é o primeiro muçulmano a virar prefeito de Nova York. Após o encontro, ambos falaram com a imprensa.

Questionado por Lula se Nova York também tinha problemas sociais, Mamdani disse que o custo de vida na cidade é muito elevado e citou a criação, durante sua gestão, dos supermercados populares.

Nós vivemos na cidade mais cara das Américas. A terceira cidade mais cara do mundo. E um em cada quatro nova-iorquinos vivem na pobreza, disse Mandani, acrescentando que o presidente do Brasil é uma inspiração para ele.

Lula criticou o fato de a Europa e o Japão terem aumentando os investimentos em armas e defesa militar, enquanto não teria sobrado quase nada para políticas de educação e de combate à fome.

Como ele [Mamdani] é uma pessoa muito jovem, que tem muitos anos [de] vida [pela frente], eu espero que ele esteja preparado para se transformar num grande soldado, para colocar fim ou diminuir a pobreza e a invisibilidade que vivem os pobres, disse Lula a jornalistas.

Presidente do Uruguai



