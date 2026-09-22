Estudante abre fogo do lado de fora de escola na Turquia

Um estudante abriu fogo em frente à sua escola de ensino médio na província de Manisa, no oeste da Turquia, na madrugada desta terça-feira (22), ferindo pelo menos 11 alunos, informou o ministro da Justiça, Akin Gurlek.

Quando se trata da segurança de nossas crianças, não é possível ignorar qualquer negligência ou irresponsabilidade, afirmou Gurlek no X.

Imagens e vídeos postados na internet mostraram uma figura masculina caminhando por uma rua próxima à escola com um rifle nas mãos. Em seguida, ele foi visto correndo de volta pela mesma rua.

Um vídeo gravado do lado de fora da escola mostrou a polícia afastando familiares e outras pessoas que estavam nos arredores.

Dois tiroteios fatais em escolas, ocorridos em abril, causaram indignação na Turquia e levaram as autoridades a adotar novas medidas de segurança para o ano letivo de 2026-2027, incluindo controles mais rígidos sobre armas de fogo.

Antes disso, o país não tinha histórico de ataques desse tipo.

O vice-presidente Cevdet Yilmaz disse que o ministro do Interior, Mustafa Ciftci, e o ministro da Educação, Yusuf Tekin, estavam indo para Manisa para fazer inspeções.