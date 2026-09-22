Estudante abre fogo do lado de fora de escola na Turquia

As circunstâncias em que a criança obteve a arma usada no ataque, as condições de armazenamento da arma, as obrigações dos pais quanto aos cuidados e à supervisão, e as alegações de bullying antes do incidente estão sendo investigadas minuciosamente, sob vários ângulos, acrescentou.
Quando se trata da segurança de nossas crianças, não é possível ignorar qualquer negligência ou irresponsabilidade, afirmou Gurlek no X.
Imagens e vídeos postados na internet mostraram uma figura masculina caminhando por uma rua próxima à escola com um rifle nas mãos. Em seguida, ele foi visto correndo de volta pela mesma rua.
Um vídeo gravado do lado de fora da escola mostrou a polícia afastando familiares e outras pessoas que estavam nos arredores.O motivo do ataque não ficou claro imediatamente. O gabinete do governador local informou que o ataque ocorreu por volta das 8h na Escola Secundária Profissional e Técnica da Anatólia Inci Uzmez, no distrito de Turgutlu.
Dois tiroteios fatais em escolas, ocorridos em abril, causaram indignação na Turquia e levaram as autoridades a adotar novas medidas de segurança para o ano letivo de 2026-2027, incluindo controles mais rígidos sobre armas de fogo.
Antes disso, o país não tinha histórico de ataques desse tipo.
O vice-presidente Cevdet Yilmaz disse que o ministro do Interior, Mustafa Ciftci, e o ministro da Educação, Yusuf Tekin, estavam indo para Manisa para fazer inspeções.
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