Secretário-geral da ONU alerta para avanço de guerras e riscos da IA

Nosso futuro será moldado pela forma como enfrentarmos quatro grandes testes de poder, disse, citando conflitos armados e guerras, desigualdade, mudanças climáticas e inteligência artificial.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, abriu a 81ª assembleia geral da entidade nesta terça-feira (22) alertando para o avanço de conflitos e guerras, para ataques contra civis e trabalhadores humanitários e para o aprofundamento de divisões geopolíticas.

Não estamos diante de crises separadas. Estamos diante de capítulos de uma mesma história: a história do poder como ele é usado e como está mudando, destacou em seu último discurso como secretário-geral da ONU, já que seu segundo mandato de cinco anos à frente da entidade se encerra em dezembro.