El Niño faz furacão monstro explodir em intensidade raramente vista

O furacão Polo alcançou a categoria 5 e entrou para os registros históricos dos ciclones tropicais do Pacífico Leste após uma intensificação extraordinariamente rápida. O sistema passou de depressão tropical a furacão de categoria 5 em apenas 42 horas, no que os dados apresentados apontam como a evolução mais rápida desse tipo já registrada desde 1970 tanto no Atlântico quanto no Pacífico Leste.

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