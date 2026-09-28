Preço do petróleo sobe, após Trump rejeitar proposta de paz do Irã

, elevando os rendimentos dos Treasuries - títulos de dívida emitidos pelo governo norte-americano para captar recursos no mercado

Em compensação, a Nvidia (empresa de tecnologia dos Estados Unidos que cria chips de computador avançados) registrava alta de 3,2%, depois de anunciar autorização de recompra de ações no valor de US$ 150 bilhões, tornando-se o maior aumento já registrado na história da empresa em termos de recompra de ações.

. Embora Trump tenha dito no sábado que rejeitou a oferta, ele afirmou ao Axios no domingo que esperava que os negociadores norte-americanos continuassem as conversas nesta semana.

Os preços do petróleo bruto subiram 2%, para cerca de US$ 107 por barril, e pressionavam os Treasuries, levando os rendimentos de títulos de prazo mais longo a novas máximas em várias décadas.

A energia tem sido a única pressão consistente de alta sobre a inflação, e qualquer fator que continue a pressionar a inflação será algo que motivará o Fed (banco central norte-americano) a elevar os juros, disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth.

O setor de bens de consumo discricionário recuava 1,3% e liderava as quedas entre os setores no S&P 500, com a DoorDash e a Carvana registrando perdas de 6% e 5%, respectivamente.